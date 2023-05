La fortezza Carlo V, meta di tanti visitatori per la giornata nazionale dei Castelli

Le giornate nazionali dei Castelli” tenutesi sabato 13 e domenica 14 maggio hanno visto la partecipazione di tanti cittadini e visitatori da tutta la Calabria che hanno potuto visitare gratuitamente il Castello di Carlo V.

"Un grazie va ai volontari gestori del Castello - dice Andrea Correggia, presidente dell'associazione Multitracce - che si sono impegnati in maniera indefessa per la buona riuscita dell’evento, con l’accoglienza, la vigilanza e le passeggiate culturali all’interno della fortezza. Un altro ringraziamento va al presidente dell’Istituto Italiano dei Castelli - Sezione Calabria, Domenico Zerbi che è il promotore dell’iniziativa in collaborazione con l’amministrazione comunale che da subito hanno creduto nelle potenzialità del castello che dopo anni di chiusura recupera il suo patrimonio culturale con l'auspicio che possa ritornare fruibile completamente".

Gli appuntamenti proseguiranno fino al primo giugno con la mostra “La Calabria per Dante”, collocata nella Torre Aiutante e vari concerti.

Il 25 maggio alle ore 18:00 si esibirà “Polifonia di Calabria” con il gruppo Le Mistère des voix calabres, sabato 27 maggio alle ore 18:00 ci saranno gli “Gli strumenti musicali nella Divina Commedia e in Calabria”, con il prof. Vincenzo La Vena e Antonio Critelli; mentra gioved' 1 giugno alle ore 19:00 Phaleg in concerto.