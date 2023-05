Premiazione 'Cara Mamma' il concorso di poesie per bambini ideato da 'Disegno Sociale'

Crotone - Nella Sala Margherita, il 14 maggio in occasione della festa della mamma, si è svolta la cerimonia di premiazione dei tanti bambini che hanno partecipato al primo concorso di poesia “Cara Mamma” promosso dall’associazione Disegno Sociale con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Crotone.

Sono stati ventotto i piccoli poeti premiati nelle varie categorie, con una giuria composta da sole donne: Giusy Regalino, Anna Maria Oppido, Francesca Caiazzo, Luisa Olivo e Raffaella Trusciglio.

"Le poesie sono stata lette alla presenza degli autori e dei genitori - si legge in una nota dell'associazione - da Benedetta Parretta dell’associazione “A un passo da te Giuseppe Parretta” e da Bruna Pantisano mentre a premiare i piccoli poeti è stato l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano che ha evidenziato la valenza dell’iniziativa che è riuscita a coinvolgere i bambini ma anche le famiglie ritrovatesi insieme proprio in occasione della festa della mamma per sottolinerare la gratitudine nei confronti di una figura che rappresenta l’unità della famiglia e della comunità.

Alla cerimonia erano presenti, inoltre, le volontarie dell’associazione Disegno Sociale Veronica Latini, Sonia Mangano, Antonella Marando, Francesca Aloisio e Elvira Scaccianoce , Anastasia Cirisano, Caterina Villirillo, presidente dell'associazione Libere Donne, Fabrizio Meo Presidente della IV Commissione, Antonella Passalacqua Presidente della Commissione Politiche Sociali, Antonella Nicoletta poetessa e le componenti della Commissione Pari Opportunità Iolanda Latassa, Claudia Riganello e Giusy Mungari.



Alessandra Perziano presidente dell'associazione Disegno Sociale e ideatrice del concorso soddisfatta della positiva risposta alla prima edizione del concorso ha anticipato una seconda edizione.