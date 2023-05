Spiagge e fondali puliti, l'iniziativa di Legambiente per la tutela delle nostre coste

Crotone - Spiagge e Fondali puliti 2023 è l’iniziativa svolta, sabato 13 maggio, sulla spiaggia antistante il cimitero cittadino a cura del circolo Legambiente Crotone. La campagna nazionale di Legambiente è dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le nostre coste.

"Sono ancora tanti, troppi, i rifiuti abbandonati sulle spiagge - si legge in una nota di Legambiente -.Allarmanti sono i dati raccolti nel corso dell’ultimo monitoraggio: 783 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia: mozziconi di sigaretta, calcinacci, lattine, frammenti di vetro, guanti usa e getta, mascherine, fili da pesca, ami e soprattutto plastica, non si dissolve mai e l’impatto sull’ecosistema marino è devastante. Non possiamo restare a guardare! Il mare ha ancora bisogno di noi".

Il circolo Legambiente Crotone, nato da pochi mesi, ha aderito a questa campagna nazionale di Legambiente, organizzando l’evento in compartecipazione con il Comune di Crotone assessorato all’ Ambiente, l’istituto tecnico Guido Donegani, che da tempo ha avviato un’attività laboratoriale di monitoraggio delle matrici ambientali di terra acqua e aria del nostro territorio, e con il supporto di Akrea.

"Nei prossimi giorni installeremo una panchina e una rastrelliera per bici nel nuovo tratto di lungomare dopo l’istituto S.Anna - si legge nella nota - e realizzate con plastica riciclata dall’azienda Plastilab con sede a Crotone grazie al finanziamento di aziende ed associazioni crotonesi che fanno proprio il tema della difesa dell’ambiente, come Fidapa, Ottica Pupa e Monea. Un’iniziativa riuscita grazie all’impegno e all’entusiasmo dei professori Fasson e Mungari e agli studenti del Donegani, ai volontari del circolo, ai cittadini, al Comune di Crotone e alla disponibilità dei lavoratori di Akrea".