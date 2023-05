Elezioni comunali a Cerenzia: Mascaro è il nuovo sindaco

CERENZIA - Salvatore Mascaro, assessore uscente, è il nuovo sindaco di Cerenzia. Ha vinto una competizione molto combattuta nella quale erano presenti ben tre liste in un comune il cui corpo elettorale è di appena 1.029 elettori. Mascaro, che era alla guida della lista "Per Cerenzia" ha vinto con 258 preferenze (38,05%) che gli hanno permesso di distacco di 28 voti Pasquale Arcuri che, con la lista 'Viviamo Cerenzia' ha ricevuto 230 consensi (33,92%). Più staccato Francesco De Paola candidato della lista 'Insieme per cambiare': per lui 190 voti (28,02%). Nella ripartizione dei seggi la lista vincente 'Per Cerenzia' potrà contare su 7 consiglieri più il sindaco, mentre due seggi sono stati assegnati a 'Viviamo Cerenzia' (compreso il candidato sindaco non eletto). La lista 'Insieme per cambiare' sarà rappresentata in Consiglio da Francesco De Paola.

Di seguito i risultati dello scrutinio. In neretto gli eletti al Consiglio comunale.



"Viviamo Cerenzia" Candidato sindaco

Pasquale Arcuri voti 230 (33,92%)

Candidati al Consiglio comunale Paolo Loria 46 Ivan Pupo Bonaventura 37 Vincenzo Lariano 11 Martina Di chiara 26 Salvatore Basile 13 Liberata Rao 13 Stefania De Simone 4 Graziella Fiore 27 Marco Mauro 16 Mariagrazia Basile 4

Per Cerenzia Candidato sindaco ELETTO

Salvatore Mascaro 258 voti (38,05%) Candidati al Consiglio comunale Vincenzo Longo 50 Greco Pina 39 De Masi Valentina 11 Francesca Sciarrotta 43 Roberto Papaleo 19 Giuseppe Pagliaminuta 16 Francesca Posterino 22 Antonio Nigro 19 Teodoro Angotti 23