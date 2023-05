Elezioni Comunali a Scandale, Barberio riconfermato con un plebiscito

SCANDALE - Antonio Barberio è stato riconfermato sindaco con una netta vittoria nei confronti di Adelina Rizzuto. Barberio è uno storico rappresentante del Pd nel territorio (il figlio Leo Barberio è anche segretario di federazione), mentre Rizzuto godeva dell'appoggio del movimento "Idea in Comune - territori al centro" che ha nel presidente della Provincia, Sergio Ferrari, il suo leader. Il successo è stato netto con Barberio che ha raccolto il 72% dei voti dei 1.867 votanti (55% degli elettori). Le schede nulle sono 23, le bianche 17. La lista 'Adesso' ottiene 7 seggi in Consiglio (più il sindaco eletto) mentre la lista 'Civicamente insieme per Scandale' avrà tre rappresentanti (compreso il candidato sindaco).

Di seguito i risultati dello scrutinio. In neretto gli eletti al consiglio comunale