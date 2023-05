Elezioni comunali Savelli, la rivincita di Spina su Frontera

SAVELLI - Si è ripreso la poltrona di Sindaco Francesco Spina rieletto sindaco di Savelli per la lista Ricominciamo con la quale ha battuto l'uscente primo cittadino Domenico Frontera. Come era accaduto 5 anni anche stavolta lo scarto è stato minimo ma i vincitori sono stati invertiti. Francesco Spina ha avuto 415 voti (51,23%) che gli hanno permesso di vincere di 20 preferenze su Domenico Frontera votato da 395 elettori (48,77%). Una rivincita per Spina la cui lista ha ottenuto sette seggi in Consiglio comunale (più il sindaco eletto), mentre la lista "L'alveare' che proponeva Frontera avrà tre rappresentanti (compreso il candidato sindaco non eletto). Le schede nulle sono 6 le bianche 3. Hanno votato in 819: il 9,28% dei 1.662 elettori del comune.