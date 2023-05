Elezioni comunali a Cariati: Minò nuovo sindaco, netta affermazione

CARIATI - Con un risultato davvero eclatante Cataldo Minò è stato eletto sindaco di Cariati. Il candidato della lista 'Insieme' ha ottenuto quasi il 50% dei consensi in una competizione a tre. Un evidente segno del successo riscosso tra gli elettori cariatesi che hanno bocciato la lista 'Alternativa c'è' guidata da Saverio Greco fratello del sindaco uscente, Filomena Greco. Non arriva a 1000 voti il terzo candidato, Domenico Formaro, storico rappresentante del movimento 'Le Lampare', ma il risultato è quasi il doppio di quello ottenuto nella precedente competizione elettorale. Anche in questo caso un segnale degli elettori che hanno scelto il movimento che da sempre sul territorio si batte per i diritti civili. Minò ha ottenuto 2.240 voti pari al 49,14% dei votanti; staccato di 20 punti percentuali Saverio Greco che ha ottenuto 1.354 preferenze (29.71%), mentre Mimmo Formaro si è fermato a 964 voti (21,15%). A votare è stato appena il 46,19% degli aventi diritto (4.638 su 10.041 elettori). La lista 'Insieme' nel Consiglio comunale ha ottenuto otto seggi (oltre al candidato sindaco eletto), alle liste rivali sono andati due consiglieri ciascuno (compresi i candidati sindaco non eletti).

Ecco i risultati dello scrutinio. In neretto gli eletti in Consiglio comunale.

Insieme Candidato sindaco ELETTO

Cataldo Minò 2.240 voti (49,14%) Candidati al Consiglio comunale Acri Arcudi Valentina 344 Alterino Gabriele 246 Cicciù Francesco 560 Cotrone Francesca 214 Crescente Maria 624 Cristaldi Gennaro 214 Critelli Tommaso 358 Forciniti Luigi 230 Montesanto Alda 296 Parise Giuseppe 233 Sapia Katja Maria Hagen 275 Scarnato Antonio 256

L'alternativa C'è Candidato sindaco

Saverio Greco 1.354 voti (29,71%) Candidati al Consiglio comunale Arcuri Antonio Giuseppe 207 Bianco Rosaria 176 Cicciu' Sabrina110 Cittadino Lucia 103 Filippelli Emma 307 Fortino Maria 166 Labonia Giuseppe 222 Lettieri Riccardo 177 Montesanto Leonardo171 Pignataro Alfonso 188 Russo Cristoforo 97 Santoro Vincenza 184

