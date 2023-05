Atti persecutori, danneggiamenti e violenza sessuale: arrestato un 60enne

CROTONE - Era stato già 'ammonito' dal questore per gli atti persecutori nei confronti della moglie, ora è stato arrestato. Protagonista un uomo crotonese di 60 anni nei confronti del quale la Squadra Mobile di Crotone ha dato esecuzione ad una ordinanza che dispone la misura degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico. L'uomo era già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso nel dicembre 2019 dal Questore di Crotone per atti persecutori nei confronti della ex moglie: adesso è stato indagato per lo stesso reato, aggravato dalla violazione di quest’ultimo provvedimento, nonché per violenza sessuale e danneggiamento aggravato nei confronti di un’altra donna.

Le indagini sono state sviluppate dopo la denuncia della seconda donna che aveva rinvenuto la propria auto danneggiata; l’uomo, invaghitosi di lei, ma dalla stessa non corrisposto, si era reso responsabile di una serie di condotte persecutorie, seguendola in ogni spostamento, nonché di tentativi di approcci fisici. Pertanto, la Procura della Repubblica di Crotone, accogliendo le risultanze delle attività investigative, ha formulato richiesta di idonea misura cautelare al G.I.P., che ha emesso il provvedimento restrittivo.