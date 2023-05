Cimitero Crotone, giunta dà via libera a progetto per ampliamento

CROTONE - Saranno 360 i loculi che verranno realizzati nel nuovo padiglione del cimitero di Crotone. La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un nuovo padiglione nel cimitero cittadino. Un impegno finanziario di 650.000 euro che prevede la realizzazione di una struttura su tre livelli di tipologia doppia per complessivi 360 loculi.

Il padiglione sarà costituito da un corpo di fabbrica affiancato e collegato con apposito giunto ad un padiglione già esistente e consentirà l’accesso da ciascun livello attraverso dei ballatoi porticati protetti da parapetto in metallo. Ogni piano ospiterà sessanta loculi disposti su doppia facciata di quattro file di quindici loculi per un totale di centoventi per piano.

“L’ampliamento del cimitero è un atto doveroso. E’ una precisa volontà dell’amministrazione procedere in questo senso per il rispetto che si deve al ricordo e alla memoria dei nostri cari. Gli uffici, che ringrazio, hanno lavorato celermente al progetto che abbiamo approvato in Giunta. Nella nostra programmazione abbiamo inoltre previsto altre attività per rendere ulteriormente dignitosi i cimiteri cittadini” dichiara l’assessore Parise