Continuava a minacciare ex compagna: disposto divieto di avvicinamento

CROTONE - Non potrà avvicinarsi alla ex compagna che continuava a molestare. E' quanto dispone un'ordinanza cautelare eseguita dalla La Squadra Mobile nei confronti di un uomo di 46 anni. Il provvedimento è scaturito dagli approfondimenti investigativi effettuati a seguito della denuncia della donna, che hanno consentito di far luce sulle condotte offensive e minacciose, anche dinanzi ai tre figli minori, nonché di un’aggressione posta in essere dall’uomo. La Squadra mobile ha delineato un quadro indiziario che ha determinato la Procura della Repubblica di Crotone a richiedere al gip una idonea misura cautelare, che è stata prontamente eseguita.