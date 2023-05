Gli studenti del 'Barlacchi' e del 'Pertini-Santoni' colorano con l'arte il reparto di Psichiatria dell'ospedale di Crotone

Un lavoro ammirevole, partecipato e anche commovente. Che ha reso i corridoi del reparto di Psichiatria colorati e pregni di un significato che va ben oltre l’aspetto squisitamente artistico. Perché quei murales e disegni che adornano il contesto del reparto rappresentano un senso di bellezza che contribuirà a rendere il soggiorno dei pazienti più dolce, avvolti dall’arte di quadri, disegni e frasi simboliche ma forti e rappresentative.

Una pennellata artistico-solidale, quella che hanno messo in atto gli studenti degli Istituti 'Barlacchi' e Pertini-Santoni' di Crotone, impegnati nel progetto di Alternanza scuola-lavoro che ha prodotto un risultato davvero straordinario, perfezionando un’intesa-collaborazione tra l’azienda ospedaliera e i due istituti, inangurando una nuova veste per il reparto di Psichiatria del ‘San Giovanni di Dio’ di Crotone. I ragazzi si sono adoperati con passione e partecipazione in questi due mesi di realizzazione, interagendo e creando una simbiosi con pazienti che dall'iniziale diffidenza sono passati anche a instaurare un rapporto di fiducia con gli studenti. Un lavoro molto sentito, che ha trovato la grande disponibilità

delle due dirigenti scolastiche Serafina Rita Anania e Anna Maria Maltese, le quali hanno coinvolto le classi dei rispettivi istituti in un progetto condiviso e sentito. Grazie anche all’impegno dei docenti che hanno guidato i ragazzi nel percorso che alla fine ha prodotto un risultato davvero straordinario. Osservando i corridoi sei immerso in una dimensione fiabesca, tra il mare azzurro che rapisce gli occhi, i fiori distesi sul prato, ma anche dalla straordinaria sintesi di un quadro che raffigura un cervello contornato da fiori incastonati in una frase di Sant’Agostino “Nutre la mente ciò che lo rallegra”.

La corsia del reparto potrà dunque respirare un’aria nuova, con lo sguardo catturato da opere d’arte fatte con cuore e amore. Il prodotto che ne è venuto fuori ha davvero colto nel segno. Conquistando anche l’approvazione dei sanitari dell’intero reparto, guidata dal primario Letizia Diano che ha avuto parole di apprezzamento e ringraziamento per il lavoro svolto dagli studenti. E il prodotto che ne è venuto fuori ha davvero colto nel segno. “Il nostro reparto è sempre stato accogliente, decoroso, bello - ha raccontato il primario Letizia Diano - Ma avevano bisogno che non fosse ospedaliero, che avvolgesse i pazienti, li coccolasse, li facesse sentire al sicuro. Come a casa. Abbiamo deciso di modificarlo con questi disegni rassicuranti, con il mare e i fiori. Con colori pastello, che ricordano l’età infantile. E tutto questo ha rafforzato il percorso riabilitativo dei nostri pazienti, i quali hanno dato il proprio contributo alla realizzazione del progetto. I ragazzi sono stati meravigliosi, seri, affrontando con senso del dovere questa alternanza-lavoro. Devo naturalmente ringraziare la straordinaria equipe del nostro reparto. Questa è una idea nata già lo scorso settembre, e legata all’attività di riabilitazione dei nostri pazienti. E’ un progetto che non finisce certo oggi, ma che va avanti”.