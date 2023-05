Crotone verso i playoff: venerdì test con l'Avellino allo Scida. Da monitorare le condizioni di D'Errico

I test con Promosport, Castrovillari e Matera alle spalle. Un tris di appuntamenti che hanno permesso al Crotone e Zauli di ottenere qualche utile indicazione in vista di quei playoff che si avvicinano. E mentre la competizione entra nel vivo con l'inzio della fase nazionale, i rossoblù continuano la preparazione in vista dell'esordio nei quarti programmato per sabato 27 maggio con la gara d'andata da giocare in trasferta. La lunga inattività da sfide ufficiali (l'ultima datata 23 aprile contro il Giugliano) aumenta la percentuale delle incognite, ma dopo aver assolto i tre impegni contro squadre dilettantistiche, il Crotone è pronto ad alzare il livello con la sfida in programma venerdì 19 maggio allo Scida (a porte chiuse) contro l'Avellino, fissata per le 10,45. Un'occasione importante per Zauli, alla ricerca della migliore condizione fisica e mentale di tutto il gruppo, proiettato verso i tanti attesi spareggi con tante certezze ma anche incognite. Su tutte il fastidio muscolare che ha tenuto fuori D'Errico contro Castrovillari e Matera e lo pone in dubbio per il debutto del 27 maggio. Zauli ci va cauto, il giocatore semina ottimismo ma di certo il problema è monitorato quotidianamente: "Non ci siamo posti tabella, ma viviamo alla giornata - ha detto nei giorni scorsi Zauli in relazione al problema".ù

Un piccolo-grande grattacapo per l'allenatore, vista l'importanza di un giocatore al di sopra della media a livello tecnico e di personalità, e che aveva chiuso in crescendo la stagione regolare. La sensazione è comunque quella di uno stop precauzionale, ma comunque da tenere sotto controllo e osservazione fino all'ultimo. Con l'auspicio del coach e della squadra che possa essere a disposizione per il primo atto dei playoff.