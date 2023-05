Pallavolo, la Poseidon Crotone ko nella gara d'andata dei playoff contro il Francavilla Fontana

Il primo round è del Francavilla. Ma la partita è ancora aperto. L’andata playoff promozione tra Poseidon crotone e Francavilla Fontana premia infatti le ospiti che si aggiudicano la gara con il punteggio di 3/0 con i primi due parziali molto equilibrati e decisi da giocate di esperienza della squadra brindisina soprattutto quando il Crotone stava rimontando il vantaggio delle ospiti che si sono viste rimontare fino al 24/23 senza concludere l’opera che avrebbe dato slancio a Cesario e compagne che hanno dovuto resettare la sconfitta del primo parziale per ritornare in campo cariche.

Misceo la collabora tra prima linea e seconda linea, il Crotone arriva 13/9 sembra poter allungare ma arriva la reazione della squadra di morone 14 punti finali e Kostadinova 12 che rimonta lo svantaggio sfruttando gli errori di inesperienza della squadra di mister Asteriti che paga dazio fino a perdere 25/23 dopo un ultima estenuante azione di gioco terminata con un tocco sfortunato a muro che vede cadere la palla nel campo del Crotone. La botta psicologica è brutta da assorbire, Kus e greco sono Chiamato agli straordinari a muro per arginare gli attacchi del Francavilla, Maggipinto difende l’indifendibile e tiene a galla la barca del Crotone, i time out di mister Asteriti servono a dare indicazioni tattiche ma soprattutto mentali, Cosentino e Biscardi provano a ricevere per la regia di Gernone ma devono fare i conti oltre che con l’esperienza del Francavilla anche con l’entusiasmo che fa trovare le giocate giuste piazzando i break decisivi e gestendo la partita fino alla fine.