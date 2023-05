Fiera mariana, 214 operatori in concomitanza con l'arrivo di due navi da crociera

Sono 214 gli operatori commerciali che quest'anno daranno vita alla tradizionale Fiera Mariana che avrà luogo da mercoledì a sabato al 20 maggio. Di questi, 86 sono dislocati nella zona A (viale Regina Margherita), 104 nella zona B (via Miscello da Ripe/via Claudio Crea) e 24 nella zona C di via Giovanni Paolo II destinata alla somministrazione di bevande ed alimenti.

L'Ufficio attività produttive, ricorda l'assessore comunale Maria Bruni, già da lunedì scorso ha provveduto ad inviare le autorizzazioni agli operatori secondo le modalità previste dall'avviso pubblico a suo tempo pubblicato dall'Ente. Gli uffici si sono resi disponibili nei confronti degli operatori per ulteriori esigenze, quali eventuali modifiche di posteggio o per coloro che dovevano completare l'eventuale istanza e consentire così la completa occupazione dei posti, offrendo ai visitatori un numero maggiore di espositori ed una più vasta disponibilità di prodotti.

Negli stessi giorni, nell specificio tra mercoledì 18 e giovedì 19, è previsto l'arrivo di due navi da crociera con oltre 2500 persone a bordo che avranno anche la possibilità di conoscere la tradizionale fiera Mariana di Crotone. La presenza dei crocieristi e la tradizionale partecipazione popolare, ricorda Bruni, richiedono un intenso lavoro di squadra tra il personale delle Attività produttive, il comando di Polizia locale, l'Ufficio viabilità, il Settore lavori pubblici e gli operai comunali per garantire il buon esito dell'evento.