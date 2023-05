Scuola, servizio mensa: dal primo giugno le domande per l'anno scolastico 2023/2024

A partire dal prossimo 1 giugno si può inoltrare domanda per l'accesso al servizio di refezione per l’anno scolastico 2023/2024. Lo comunica l’assessore alla pubblica istruzione, Nicola Corigliano.

L’iscrizione può essere effrettuata sia utilizzando la modulistica allegata all’avviso sia attraverso il portale dedicato Planet School. In caso di iscrizione on line di due o più figli, il genitore deve procedere ad iscrizioni separate per ciascuno di loro. Sempre per le iscrizioni on line, al fine di procedere, l’utente deve registrarsi (se non lo ha fatto in anni pregressi) al portale web cn.planetschool.it/PSCrotone/.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio pubblica istruzione all’indirizzo di posta elettronica pubblicaistruzione@comune.crotone.it.