Esce "Maestro John", nuovo singolo di Pasquale Sculco

CROTONE - Si intitola "Maestro John" il nuovo singolo di Pasquale Sculco, in arte Carboidrati, che arriva in radio e nei principali store digitali da venerdì 19 maggio. Si tratta di un quadro autobiografico che affronta due aspetti diversi del quotidiano: la parte legata ai pensieri e quella legata alle cose comuni. -Il brano nelle strofe si caratterizza di rimandi a concetti più sognanti, incorniciati in un'atmosfera musicale sospesa; nei ritornelli invece diventano protagonisti i problemi pratici: bollette, debiti, camicie stropicciate. In tutto ciò il "Maestro John" rappresenta la guida, "il centro di gravità permanente" che aiuta a tenere insieme tutti i pezzi del puzzle. Il videoclip sarà disponibile da fine maggio sul canale YouTube ufficiale dell'artista. Il brano verrà presentato anche nel programma “Calcio totale” su Rai2, dove l’artista calabrese canterà le sue canzoni più alcune cover.

Carboidrati è il nome d’arte del cantautore, musicista calabrese Pasquale Sculco (Cirò - Kr), per 13 anni il leader della omonima band “I Carboidrati”, concorrenti di “Amici di Maria de Filippi” e con la quale condivise buona parte della sua esperienza musicale.

Nello scorso gennaio del 2023 su Rai2 partecipa al programma “E viva il videobox”, spin- off del programma “Viva Rai2”, condotto da Rosario Fiorello, in cui ha presentato per la prima volta il brano inedito “Maestro John”. A Febbraio dello stesso anno, durante il periodo del “Festival di Sanremo”, viene ripreso dalle telecamere di “Blob” e nuovamente esegue il brano “Maestro John” che viene mandato in onda su Rai3. Il video viene apprezzato molto e viene mandato in onda anche il giorno successivo nella medesima trasmissione e, un estratto, viene inserito anche nello “TG1 speciale Sanremo”.