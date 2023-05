Flauto e pianoforte, appuntamento a Roccabernarda con il duo Nardelli e Capalbo

Sabato 20 maggio concerto del flautista Ivan Nardelli e della pianista Margherita Capalbo nella sala teatro dell’istituto Vinci di Roccabernarda. L'appuntamento, con inizio alle ore 18.30, è organizzato da Ama Calabria in collaborazione con il Vinci e l’associazione "Giuseppe Verdi", con il sostegno del ministero della cultura e il finanziamento della Regione Calabria.

Il programma della serata, dal titolo Sulla rotta del Burian, prevede l’interpretazione della Sonata n. 2 in re maggiore per violino e pianoforte, op. 94 bis di Sergej Prokofiev, della Sonata per flauto e pianoforte di Bohuslav Martinu e della Sonata di Otar Vasilisdze Taktakishvili.

Ivan Nardelli si è diplomato in flauto traverso ed ha conseguito la specializzazione di secondo livello al conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli sotto la guida del maestro Mario Giannotti. Affianca all'attività flautistica e di docente quella di compositore ed arrangiatore. I suoi lavori sono stati eseguiti nelle principali manifestazioni e festival dedicati al flauto, nelle più importanti sale da concerto e teatri italiani, dai maggiori rappresentanti nazionali ed internazionali dello strumento.

Margherita Capalbo, brillante pianista cosentina, diplomatasi con lode al conservatorio di Cosenza sotto la guida di Antonella Calvelli, ha studiato al conservatoire Royal de Bruxelles, sotto la guida di Evgeny Moguilevsky, Alexander Moguilevsky ed Olga Roumcevich, e presso la Scuola di musica di Fiesole con il maestro Lucchesini. All’attività concertistica dal 2013 affianca quella didattica e di" ricerca nel campo dell'apprendimento. Insegna al conservatorio "Fausto Torrefranca di Vibo Valentia.