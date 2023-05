Il consigliere Pedace denuncia una discarica di amianto in località San Giorgio

Crotone - Con una lettera indirizzata al sindaco Voce, al vice sindaco Cretella e al dirigente di settore, il consigliere comunale di ConSenso, Enrico Pedace ha denunciato, il 18 maggio, la presenza di una discarica di amianto in località San Giorgio.

"Mi sono nuovamente recato in via Fiume Esaro, in località San Giorgio - spiega Pedace - trovando sempre la stessa situazione e constatando che vi è una vera discarica di amianto incustodito. Chiedo quindi che si intervenga al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente circostante".

La segnalazione del consigliere Pedace si aggiunge alle tante di abbandono di rifiuti pericolosi in città e in periferia. L'invito del consigliere è quello di intervenire prontamente alla rimozione dell'amianto pericoloso.