La Kroton Nuoto in bella evidenza con gli Esordienti e la categoria Master

Domenica ricca di appuntamenti quella appena trascorsa per la Kroton Nuoto Crotone, impegnata su diversi fronti. Il settore Master è stato protagonista al terzo memorial “Sergio Mirante”, organizzato nel ricordo di un caro amico che viene ricordato ogni anno all’insegna della sua grande passione. Gli atleti pitagorici si sono messi in evidenza con ben 5 record regionali con Pier Francesco Alampi nei 50-100 stile libero, Salvatore Sinopoli nei 50 dorso e 50 farfalla e Antonio Rodio nei 400 stile, che è riuscito a chiudere sotto il muro dei 5 minuti. Ottime le prestazioni anche degli altri componenti del team, ovvero Francesco Scerra, Salvatore Galardo Salvatore, Salvatore Blaconà, Francesco Garofalo, Anselmo Greco, Alessandro Capozza all’esordio in una gara ufficiale e dell’unica donna Condemi Gisella, che migliorano le loro prestazioni in vista delle prossime finali regionali che si terranno nell’impianto Olimpionico di Crotone. Nello stesso pomeriggio sono stati impegnati anche gli esordienti di mister Proietto che hanno ottenuto i tempi utili per le prossime finali regionali che si svolgeranno le mese di luglio: in gara Loris De Raffele, Veronica Biase, Giulia Arditi, Beatrice Tiano e Mattia Baiamonte. “Siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a portare a casa – afferma il responsabile tecnico della Kroton Nuoto, Roberto Fantasia – continuiamo a lavorare senza sosta, sia con i master che con i ragazzi. Ci aspettano altri appuntamenti di grande importanza e vogliamo farci trovare pronti per essere competitivi”.