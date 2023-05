Allerta arancione, Voce dispone la chiusura di scuole, fiera mariana e giostre

Fiera, scuole e spazi pubblici chiusi. Lo ha deciso il sindaco a seguito del livello di allerta Arancione emesso nella mattinata di oggi dalla Protezione civile regionale per la giornata di sabato 20 maggio. Vincenzo Voce ha convocato questo pomeriggio il Centro operativo comunale (Coc) per monitorare con mezzi ed uomini il territorio nelle prossime ore.

Dopo aver preso atto della decisione dell'Arcidiocesi di annullare, in caso di allerta meteo, la tradizionale processione notturna sul Capo in programma nelle prime ore di domenica 21 maggio, il sindaco ha adottato una serie di provvedimento a tutela dell'incolumità pubblica. A scopo prudenziale è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ville, parchi pubblici e cimiteri cittadini per tutta la giornata di sabato. Chiuse anche la fiera Mariana e le giostre ubicate in via Giovanni Paolo II.

Le misure entreranno in vigore questa notte, a partire dalle ore 2.00 del 20 maggio. La Protezione civile raccomanda prudenza e collaborazione per tutta la giornata di domani. Il Coc monitorerà l'evolversi della situazione. Per quanto riguarda la giornata di domenica, si determinerà a seguito dell'evoluzione della situazione meteo per valutare ulteriori misure a tutela dell'incolumità pubblica

Per eventuali emergenze rivolgersi al numero 0962 921700