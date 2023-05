L'allerta meteo è arancione, non si fa la processione della Madonna di Capocolonna

CROTONE - Allerta meteo arancione per l'intera giornata di sabato 20 maggio. E' questo il responso del bollettino della Protezione civile regionale emesso poco dopo le 13.30 di venerdì 19 maggio. Questo significa che non si svolgerà la processione del Quadricello della Madonna di Capocolonna prevista per la serata del 20 maggio.

Lo aveva anticipato il vescovo di Crotone, monsignor Angelo Panzetta, in una nota nella quale spiegava che "In caso di emanazione di allerta arancione per la sola giornata di sabato 20 maggio, la tradizionale processione notturna a Capocolonna non avrà luogo. In tal caso sarà possibile venerare, nella giornata di domenica 21 maggio, il “Quadricello” della Madonna nel Santuario di Capocolonna mantenendo, laddove le condizioni meteo lo consentano, la tradizionale “processione del rientro” dal porto alla Basilica Cattedrale nella serata di domenica 21 maggio".

Bisogna ora attendere il bollettino meteo di sabato 20 maggio per la giornata di domenica 21 maggio per sapere se si potrà fare la processione di rientro. Sempre nella nota del vescovo di Crotone, infatti, era stato precisato che "in caso di diramazione da parte della Protezione Civile Regionale dell'allerta arancione, per l'intero fine settimana, gli eventi sopra indicati (processione di andata e di ritorno, ndr) saranno rinviati al 27/28 maggio prossimi".

Il bollettino meteo della Protezione civile precisa che "sono possibili inoltre fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni".

Il Comune di Crotone ha convocato il centro operativo comunale per le emergenze che nel pomeriggio di venerdì deciderà anche sulle iniziative legate alla festa: giostre, fiera e fuochi d'artificio.