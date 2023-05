Nessuna "processione autonoma", il sindaco stoppa l'iniziativa del cdq San Francesco

Nella notte tra sabato e domenica prossimi non ci sarà alcuna processione sulla via per Capo Colonna. L'arcivescovo ha già annunciato l'annullamento in caso di diramazione di allerta meteo Arancione, cosa che poi è avvenuta con il bollettino diramato nella giornata di oggi dalla Protezione civile che prevede scenari critici a seguito della nuova ondata di maltempo in arrivo sull'Italia dall'Africa.

Il Comune ha vietato anche eventuali processioni alternative come quella annunciata dal Comitato di quartiere San Francesco, che ha ricordato in una nota quando il quadro della Madonna di Capo Colonna "è stato esposto e portato in processione anche durante i bombardamenti aerei degli incursori britannici" nel corso della seconda grande guerra, "a testimonianza della fede e devozione cristiana dei crotonesi".

La nota, a firma del singor Umberto Mellino, dà appuntamento a mezzanotte di sabato 20 maggio a piazza della Resistenza, dalla quale "arriveremo - annuncia - presso il santuario dedicato alla nostra Madre, portando una figura rappresentante Maria SS di Capocolonna estratta da una lastra di stampa serigrafica originale ed autorizzata dal Vaticano nel 1929".

Ma difficilmente ci sarà un'altra processione. Con l'ordinanza di chiusura delle scuole e degli altri spazi pubblici, della fiera mariana e delle giostre, il sindaco Voce ha vietato anche lo svolgimento "in forma autonoma" della processione nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio.