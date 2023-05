Premio Simpatia dal comune di Roma omaggio al sindaco Ceraso ed alla comunità di Cutro

Ci sarà anche il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, tra oloro che riceveranno dal Comune di Roma il Premio Simpatia. Al centro di questa 51ma edizione, all’insegna della pace, della cultura e dell’arte, ci sono inevitabilmente l’Ucraina, i migranti e il dramma che in queste ore sta consumando l’Iran. Il 30 maggio, alle ore 18, il premio sarà celebrato presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio e presentato da Paola Saluzzi e Pino Strabioli, alla presenza dell’assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor. Tra coloro che riceveranno la preziosa rosa di Assen Peikov, simbolo del riconoscimento ideato dal grande storico della romanità Domenico Pertica, definito l’Oscar Capitolino, ci sarà anche Antonio Ceraso con il quale il Comune di Roma omaggia il Sindaco di Cutro e i suoi concittadini per la solidarietà mostrata verso i migranti dopo il tragico naufragio del 26 febbraio 2023.

“Da quel giorno . ha detto Ceraso - ho sempre e ancora negli occhi e nella mente delle scene indelebili, che nessuno nella vita vorrebbe mai vedere. Il conforto è giunto da tutte le Istituzioni, ma soprattutto dai miei concittadini che hanno vissuto questa tragedia come un lutto familiare. Fin da subito nel cimitero della mia città ho adibito una parte a cimitero islamico. Qui a Cutro non c’è solo la ndrangheta ma tanta gente onesta, professionisti, artisti, poeti, scrittori musicisti e di questo popolo sono orgoglioso e onorato di essere il Sindaco. Ritiro volentieri il premio perché non si debbano mai spegnere i riflettori su questa grande tragedia umana”.

Tra i premiati per la solidarietà, l’iraniana Pegah Moshir Pour, attivista da tempo impegnata a sostenere le donne che nel suo paese stanno lottando per la libertà. E poi il Team U.S.A.R. Lazio dei Vigili del Fuoco, intervenuto per primo nel terremoto in Turchia, l’ambasciatore di Ucraina presso la Santa Sede Andrii Yurash, e la presidente dell’associazione Salvamamme Maria Grazia Passeri, attiva nel sostegno alle famiglie Ucraine attraverso un hub di accoglienza e distribuzione di beni. Per la musica il grande Al Bano e per lo spettacolo il poliedrico Amadeus, il regista Gabriele Muccino, gli attori Pilar Fogliati, Paola Sotgiu e Gabriel Garko e lo storico direttore della fotografia Danilo Desideri. Per letteratura e giornalismo, premiati la scrittrice Ilaria Tuti, Maria Jatosti, Serena Bortone, Geppi Cucciari, Sigfrido Ranucci e Pif. Per Medicina, ricerca e università premi al Centro di immunoterapia oncologica della A.O.U. di Siena, alla Rettrice Università La Sapienza Antonella Polimeni, ad Edoardo Alesse, direttore generale fondazione IRCCS Santa Lucia, a Massimo Ruggieri, chirurgo specializzato in chirurgia mininvasiva e a Giulio Sapelli, storico economista. Per le storie ad Alessandra Laterza, detta “La Libraia”, titolare della libreria “Le Torri” di Tor Bella Monaca, e a Don Antonio Coluccia, che combatte lo spaccio nelle borgate romane. Per tradizioni e artigianato Diego Percossi Papi, storico artigiano orafo romano, recentemente in mostra a Madrid e l’Antica Forneria Molettieri di Napoli, che utilizza materie provenienti dai cicli biologici della natura nel rispetto dell’ambiente. E infine per lo sport Chiara Pellacani, atleta olimpionica romana, medaglia d’oro nei tuffi agli europei di nuoto. www.premiosimpatia.it/