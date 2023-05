Processione Madonna di Capocolonna, non si farà se ci sarà allerta arancione

CROTONE - Se ci sarà l'allerta arancione per la giornata di sabato 20 maggio la processione del quadricello della Madonna di Capocolonna non si farà. Ad annunciarlo una nota dell'arcidiocesi di Crotone-Santa Severina emessa a margine di un incontro svolto nella mattina del 19 maggio. Nel caso ci sia maltempo ma senza allerta arancione, invece, la processione si svolgerà dal Duomo al Cimitero. Insomma bisogna attendere il bollettino meteo della Protezione civile (che viene emanato ogni giorno alle 12) per sapere se ci sarà o meno la processione che coinvolge migliaia di persone in un pellegrinaggio notturno che, in caso di maltempo, potrebbe generare situazioni di pericolo.

"Tenendo conto delle avverse previsioni meteorologiche - si legge nella nota - in caso di diramazione da parte della Protezione Civile Regionale dell'allerta arancione, per l'intero fine settimana, gli eventi sopra indicati saranno rinviati al 27/28 maggio prossimi. In caso di emanazione di allerta arancione per la sola giornata di sabato 20 maggio, la tradizionale processione notturna a Capocolonna non avrà luogo. In tal caso sarà possibile venerare, nella giornata di domenica 21 maggio, il “Quadricello” della Madonna nel Santuario di Capocolonna mantenendo, laddove le condizioni meteo lo consentano, la tradizionale “processione del rientro” dal porto alla Basilica Cattedrale nella serata di domenica 21 maggio. Qualora si preveda maltempo senza “allerta arancione” e sempre che le condizioni meteorologiche lo consentano, la tradizionale processione di sabato notte si terrà dalla Basilica Cattedrale e si concluderà al Cimitero". Seguiranno ulteriori indicazioni in considerazione dell'evoluzione delle condizioni meteo.