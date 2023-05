Cariati, il neo sindaco Minò ha già varato la giunta comunale

CARIATI - Non perde tempo il nuovo sindaco di Cariati, Cataldo Minò, che a circa 72 ore dalla sua elezione ha già formato la giunta. Il sindaco ha nominato suo vice Maria Crescente , che ha le deleghe per edilizia residenziale pubblica, pari opportunità, politiche per la famiglia, polizia municipale, trasporto pubblico urbano; Francesco Cicciù sarà assessore a lavori pubblici, contenzioso ed affari generali, personale, verde pubblico, bilancio e programmazione; a Tommaso Critelli sono stati affidati urbanistica, viabilità rurale, usi civici, servizi comunali; Valentina Acri Arcudi sarà assessore con deleghe a strategie attive per il lavoro e la formazione, politiche per l'infanzia, promozione e valorizzazione del centro storico.

"L'obiettivo - si legge in una nota dell'Amministrazione - è per fare fronte a tutte quelle problematiche presenti sul territorio cariatese, che niente altro rappresentano, che quei diritti spettanti ad ogni cittadino e che gli abitanti da anni reclamano. La strategia politica, di comune accordo con tutti componenti della squadra, che insieme hanno contribuito al risultato raggiunto, sarà orientata a dare assoluta priorità alla garanzia dei servizi essenziali: infrastrutture, sanità, promozione culturale, viabilità, pesca, digitalizzazione, tutela dell'ambiente, riqualificazione degli spazi verdi ed urbani con riferimento particolare alla zona portuale nonché promozione degli enti del terzo settore, valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni storiche, artistiche e culinarie"

"Cinque anni non sono tanti - dice il neo Sindaco - ma per cambiare le cose dobbiamo impegnarci tutti e lo faremo mettendo in campo azioni concrete ed adeguate, a seconda dei casi. Dimostreremo di essere all'altezza degli abitanti che ci hanno scelto e conquisteremo la fiducia di coloro che non siamo riusciti a convincere sin da subito. E laddove ve ne fosse necessità, ci coadiuverà personale competente e formato. I cittadini dovranno sentirsi soddisfatti e soprattutto orgogliosi della loro Cariati. La stagione turistica è alle porte, non dobbiamo farci trovare impreparati. Mentre, per quanto riguarda il patto che ho stipulato con i cittadini, Quello, ha una durata più lunga dell'estate ed io sono pronto a rispettarlo".