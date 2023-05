Pallanuoto, via con i playoff: sabato gara 1 dell'Auditore Crotone contro il Bari

SERIE B – PLAYOFF – SEMIFINALE – GARA 1

Si parte! Sabato alle ore 14.30 nella gara 1 di semifinale playoff Promozione la Rari Nantes L. Auditore sarà impegnata nella Piscina Comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) contro la Waterpolo Bari, quarta classificata nel Girone 3 del Campionato Nazionale di Serie B di Pallanuoto Maschile. Sarà la prima gara della doppia sfida (la seconda partita la squadra di mister Checco Arcuri la giocherà in casa sabato 27 maggio) che sancirà, con la formula andata e ritorno, chi andrà a giocarsi la Finale Playoff Promozione con la vincente della doppia sfida tra la San Mauro Napoli (2° in classifica nel Girone 3) e il Circolo Nautico Salerno (3° in classifica nel Girone 4).

I ragazzi capitanati da Giuseppe Candigliota avranno il compito di imporre sin da subito il proprio credo, soprattutto in termini di tempi di gioco, esecuzione di fondamentali della pallanuoto e dettami tattici, al fine di controllare la partita e di poterla gestire nel migliore dei modi anche in funzione della gara di ritorno in casa. È questo il vantaggio, per queste semifinali, accumulato dalla vincente del girone.

La Waterpolo Bari si presenterà nella Piscina Comunale di Santa Maria Capua Vetere accompagnata dall’enorme entusiasmo che ha contraddistinto questo campionato e il raggiungimento, proprio all’ultima giornata, battendo la capolista del Girone 3 in extremis del quarto posto utile per la partecipazione agli spareggi promozione. Entusiasmo che deriva dalla consapevolezza di essere i protagonisti di un miracolo sportivo: come lo scorso anno avvenne per i pitagorici, la chiusura dell’impianto natatorio di Bari ha costretto la società pugliese ad emigrare in Campania per giocare le proprie partite casalinghe. A questo entusiasmo si abbina e unisce la freschezza e dinamicità espresse quest’anno dalla pallanuoto barese è evidente come le due partire saranno alquanto complesse e giocate sui dettagli.

Le dichiarazioni dell’attaccante mancino biancoazzurro Alessandro Caliogna vanno in questa direzione: “Il punto fondamentale è che noi dobbiamo pensare che i primi nostri avversari siamo noi stessi: mi spiego meglio, all’inizio dell’anno abbiamo visto come per vari motivi, gruppo nuovo, squadra nuova, abbiamo avuto degli alti e bassi dovuti a cali di tensione e concentrazione, difficoltà normali e classiche. Non per ultimo il fatto di potersi allenare compiutamente e di squadra. Grazie alla disponibilità della società ogni mercoledì abbiamo potuto fare allenamento con l’ASD UniME che ci ha permesso di crescere sotto il profilo del gruppo e ci ha consentito di inanellare le vittorie che ci hanno fatto conquistare il primo posto.

Detto ciò, i playoff sono una storia a parte, un nuovo campionato: è vero bisogna arrivare ben preparati fisicamente, ma fondamentalmente saranno lucidità e presenza mentale a fare la differenza. Vincerà chi farà meno errori e sarà in grado di mettere in acqua quanto preparato con allenatore e squadra. Bisognerà focalizzare bene l’obbiettivo e scendere in vasca con uno spartito ben preciso in mente e cercare di eseguirlo nel miglior modo possibile, non lasciando nulla di intentato. Ci vorranno concentrazione e serenità mentale e su questo posso dire grazie alla società perché ci ha messo nelle condizioni migliori per esprimerci al massimo possibile”.

“Per quanto riguarda i nostri prossimi avversari – aggiunge - sappiamo di certo che sono un gruppo giovane e spesso e volentieri quando una squadra è giovane si presenta sempre molto ordinata e molto intensa e ben preparata fisicamente. Hanno entusiasmo che gli deriva anche dal raggiungimento dei playoff all’ultima giornata utile battendo per giunta la capolista del loro Girone e arriveranno tanto carichi. Sono partite secche e può succedere di tutto. Come detto prima, noi dobbiamo pensare a noi stessi e dare il massimo possibile. Certamente essere consapevoli e attenti a quali siano le caratteristiche della squadra che affronteremo, studiarla e seguire le indicazioni del nostro allenatore, ma per la squadra che siamo noi dobbiamo pensare di continuare a giocare in maniera semplice, con la qualità che ci contraddistingue e con i nostri tempi di gioco. Ripeto, probabilmente il nostro primo avversario siamo proprio noi stessi. Se manteniamo alta la concentrazione saremo capaci di superare il turno. Vi dico di più considero queste due partite di semifinale proprio un test mentale per noi, sperando di arrivare alle finali promozione laddove potremmo seriamente mettere in evidenza le nostre migliori qualità.”.

La partita di sabato sarà trasmessa sui canali social della società. Infine, elemento di non poco conto, Checco Arcuri potrà contare sull’apporto anche del portiere Sibilla, che grazie al grande impegno della società è riuscita ad avere un permesso dall’Arma dei Carabinieri.