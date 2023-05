Verso i playoff, l'ottimismo di Zauli: "Non vediamo l'ora, i ragazzi sono pronti"

"Sono consapevole di allenare una grande squadra, che arriverà pronta per l'appuntamento più atteso. Lamberto Zauli fa un check del suo gruppo ad una settimana dall'esordio dei rossoblù nei playoff. Una lunga marcia di avvicinamento che è servita per affinare il lavoro proprio in proiezione di quel 27 maggio che ripoterà il Crotone in campo 35 giorni dopo l'ultimo impegno ufficiale: "Aspettiamo questa settimana da tanto. I ragazzi ci arrivano bene, si sono allenata bene e fortunatamente abbiamo avuto pochi problemi. L'unico intoppo è relativo D'Errico, faremo un controllo all'inizio della prossima settimana e vediamo quando potrà rientrare in gruppo".

Ci sono grandi aspettative nei confronti del Crotone, ma l'allenatore è consapevole di questo e anche della capacità della sua squadra di saper gestire questa pressione. "Ribadendo il concetto di sapere di allenare una squadra forte, ma che deve sempre avere il timore dell'avversaria che affronta, perchè questo ti fa alzare la concentrazione e l'attenzione. I ragazzi hanno pensieri positivi, andremo a fare le partite per vincerle, consapevoli delle difficoltà che incontreremo viste anche le incognite che conservano gli spareggi".

Nei giorni scorsi l'allenatore aveva sottolineato l'aspetto legato a scelte di formazioni in larga parte già compiute, anche se resta spazio e possibilità per tutti: "In testa ho un blocco ben preciso - conferma -, ma poi contano gli allenamenti. Lo spirito con lui li affronti, la voglia di guadagnarti il posto. Insomma, contano anche i segnali che arrivano durante la settimana".

Zauli ha evidentemente osservato le sfide e i contenuti offerti dalle altre gare dei playoff: "Le partite hanno dimostrato che non c'è un divario enorme, anche perchè di fronte squadre che comunque durante la stagione hanno fatto bene. Sono partite difficili, e il turno di giovedì sera ha proprio confermato le insidie che nascondono questo tipo di partite Deve essere un monito, anche se noi siamo una squadra abbastanza esperta e sono consci delle difficoltà che si potrebbero incontrare lungo il percorso".