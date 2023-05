Festa Capocolonna, il pellegrinaggio si farà ma con partenza all'alba

CROTONE - La processione del Quadricello della Madonna di Capocolonna verso il santuario si farà, ma non sarà notturna. Il pellegrinaggio partirà alle 5 del mattino di domenica 21 maggio dal Duomo per arrivare a Capocolonna. La decisione, comunicata dal vescovo di Crotone Angelo Raffaele Panzetta, è stata presa dopo un vertice che si è svolto nel pomeriggio di sabato alla Curia arcivescovile alla quale hanno partecipato il Prefetto, il Sindaco, i Rappresentanti della Provincia, il Questore, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto e le altre Forze dell'Ordine. "Avendo valutato le condizioni climatiche più favorevoli e di sicurezza del percorso, le attese dei fedeli e la secolare tradizione religiosa" il vescovo comunica: "alle 4,30 di domenica 21 maggio, ci sarà preghiera e partenza alle h. 5,00 con il Quadricello della Madonna nella Basilica Cattedrale per il pellegrinaggio al Santuario di Capocolonna con la consueta sosta nel Cimitero cittadino. All'arrivo sarà celebrata la santa messa".

Una decisione che, diciamolo francamente, nonostante gli annunciati miglioramenti delle condizioni meteo (ma è prevista comunque pioggia e raffiche di vento) contrasta con quella adottata venerdì - che sembrava più saggia in quanto prevedeva solo la processione di rientro nel caso non ci fosse stata l'allerta arancione. Evidentemente ha pesato la volontà di soddisfare gli umori social. A quanto pare l'Amministrazione comunale non era d'accordo con questa scelta della processione all'alba.

Per quanto riguarda il rientro dell'icona il vescovo ha spiegato: "In serata, alle 20,30, il Quadricello della Madonna sarà accolto al Molo Sanità “Porto Vecchio”. Dopo lo spettacolo pirotecnico, seguirà la processione di rientro verso la Basilica Cattedrale". Anche in questo caso bisognerà considerare le condizioni soprattutto del mare visto che le previsioni annunciano burrasche. La ditta Romano in considerazione delle comunicazioni pervenute dall'Arcidiocesi, garantirà il servizio navetta domani 21 maggio 2023 da Capo Colonna verso Crotone al termine del pellegrinaggio