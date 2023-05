Festa Capocolonna, l'allerta diventa gialla: riaperte fiera e giostre. Per la processione decisione nel pomeriggio

CROTONE - Passa al giallo l'allerta meteo per la giornata di sabato 20 maggio e così il sindaco di Crotone decide di revocare l'ordinanza con la quale venerdì aveva disposto la chiusura di parchi pubblici, cimiteri ma anche di fiera e giostre allestite in città per la festa della Madonna di Capocolonna. Il bollettino della Protezione civile emesso poco dopo le 13.30 di sabato, in considerazione dell'evoluzione delle previsioni meteorologiche, ha declassato l'allerta da arancione a giallo per il 20 maggio; allerta gialla anche per la giornata di domenica 21 maggio. Il bollettino di allerta gialla prevede: "Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale localmente anche abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate. Venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte". Il sindaco Voce sta già provvedendo a revocare l'ordinanza mentre per quanto riguarda il pellegrinaggio a Capocolonna la decisione verrà presa nel pomeriggio a seguito di una riunione che si svolgerà alla curia arcivescovile.

Ricordiamo che nella nota emessa dalla curia venerdì mattina era stato reso noto che "qualora si preveda maltempo senza “allerta arancione” e sempre che le condizioni meteorologiche lo consentano, la tradizionale processione di sabato notte si terrà dalla Basilica Cattedrale e si concluderà al Cimitero".