Processione di Capocolonna, in vigore i divieti di parcheggio lungo il percorso

CROTONE - Anche se il pellegrinaggio con il Quadricello della Madonna di Capocolonna si svolgerà all'alba e non più in notturna, restano validi i divieti disposti con l'ordinanza dirigenziale numero 28 del 18 maggio per quanto riguarda la sosta delle auto lungo il percorso della processione.

Il comando della Polizia locale ricorda di non parcheggiare da stasera sabato 20 maggio le macchine lungo tutto il percorso del passaggio della processione per evitare che vengano rimosse. Le operazioni di verifica lungo il percorso inizieranno dall'1 del mattino. Le vie interessate sono tutte dotate di segnali, ma considerato il maltempo potrebbe sfuggire di vederli. Ricordiamo le vie interessate lungo le quali è stato disposto il divieto di sosta: ambo i lati, su via Vittorio Veneto, via Roma, viale Gramsci, Piazzale Cimitero, Parcheggio orario Borgata Giardini (Corso Mazzini) e su viale Magna Grecia sino a Casarossa; su via L. Gallucci nel tratto compreso tra via G. Corigliano e viale A. Gramsci; divieto su ambo i lati, su via Nuova Poggioreale, via Cristoforo Colombo, Piazza Rino Gaetano, Piazza Marinai d’Italia, Molo Porto Nuovo e via Interna Marina da incrocio via Osservanza fino incrocio con via Tellini dalle ore 13:00 alle ore 24:00 di domenica 21 maggio 2023.