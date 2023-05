Piazza Pitagora gremita per il concerto di Ron (foto e video)

Una piazza Pitagora gremita come non la si vedeva da anni ha accolto il cantautore Ron, che si è esibito a Crotone, nella serata del 19 maggio, in occasione della festa patronale. Una festa grande, iniziata già nel pomeriggio con il sound check alla presenza di tanti fan e cittadini che lo hanno applaudito, a cui Ron si è concesso scattando fotografie, rilasciando interviste, stringendo mani e ricambiando i sorrisi.

Ron, che oltre ad essere un cantautore, è soprattutto un poeta della musica ha ricordato più volte, durante il concerto, il caro amico Lucio Dalla omaggiandolo con il bravo inedito “Almeno pensami” e le famosissime “Futura”,”Attenti al lupo” e “Piazza grande”. Sono state riproposte anche le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana come “Una città per cantare”, “Non abbiam bisogno di parole”, “Anima” con cui Ron vinse il FestivalBar nel 1982, “Joe Temerario” e la splendida “Vorrei incontrarti tra cent’anni” con cui vinse Sanremo 1996. Dal nuovo disco è stato cantato al pubblico in piazza il bravo “Sono un figlio” da cui prende il nome il titolo dell’album uscito nel 2022, e “Questo vento” interpretato insieme al giovane Leo Gassman. Tantissimi gli applausi per Ron ma anche per i componenti della sua band e Stefania Tasca che ha cantato con il lui nei duetti. “Ci sono delle canzoni che hanno una fortuna incredibile - ha detto il cantautore - molte hanno successo, altre no, ma questo è il mistero del nostro lavoro, e la gente ha sempre ragione”.