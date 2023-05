Calcio dilettanti, spareggio playoff: il Mesoraca la spunta ai rigori contro il Fondo Gesù e vola in Promozione

REAL FONDO GESU’ 4

MESORACA 5

dopo i calci di rigore (1-1 dts)

Marcatori: 10′ pts Liperoti rig. (R) 14′ pts Brizzi rig. (M)

La festa è del Mesoraca. Quella che spinge la formazione di Elia in Promozione, storico traguardo arrivato al termine di uno spareggio infinito contro il Real Fondo Gesù risolto soltanto ai calci di rigore: 5-4 il risultato finale della sfida maturata sul neutro di Sant'Antonio di Isola Capo Rizzuto, in una cornice festosa con le due tifoserie che hanno colorato l'impianto spingendo le rispettive squadre verso il traguardo agognato. Erano arrivate allo spareggio dopo aver concluso alla pari la stagione regolare, con 71 punti ciascuno. E serviva la sfida supplementare per stabilire la promossa in Promozione, con il Mesoraca che raggiunge il traguardo sfiorato appena lo scorso anno.

La partita si era conclusa 0-0 al termine dei novanta minuti regolamentari. Il match si era poi sbloccato nel corso dei tempi supplementari con i due rigori trasformati da Liperoti per il Gesù prima e Brizzi per il Mesoraca dopo. Tutto rimandato ai rigori finali, dunque, che hanno premiato la formazione di Elia. Festa grande alla fine della partita, proseguita anche per le vie del paese, pronto ad accogliere e celebrare gli 'eroi' della Promozione.

Delusione in casa Fondo Gesù, anche se non tutto è ancora perduto visto che resta l'ancora di salvezza dei playoff, con i crotonesi che affronteranno il Mangone nella doppia finale. E dunque non tutto è ancora perduto.