Aeroporto: non parte volo per Bologna, ore di attesa in aerostazione prima di trasferimento a Lamezia

CROTONE - Ancora una giornata da incubo per i passeggeri in transito dall'aeroporto di Crotone causato da un inconveniente tecnico ad un aeromobile ma anche dalla limitata operatività dello scalo crotonese. Questa volta il problema ha riguardato il volo per Bologna. A causa di un guasto - probabilmente causato da uno bird strike (scontro con uccelli) - il volo per il capoluogo emiliano dopo essere regolarmente atterrato allo scalo crotonese non è potuto ripartire per le 15.25. Mentre i passeggeri restavano appollaiati in quella che eufemisticamente si definisce sala di attesa (pochi posti a sedere e qualche distributore automatico per acqua e spuntini) Ryanair ha provato a risolvere il problema annunciando l'arrivo di un aeromobile da Bergamo con ripartenza poi da Crotone per le 20.15. Peccato che l'operatività dello scalo crotonese sia limitata alle ore 20. Per questo motivo c'è stato un ennesimo cambiamento a scapito dei passeggeri che, intorno alle 19.30, dopo un'attesa di 4 ore hanno saputo che sarebbero stati trasferiti a bordo di bus all'aeroporto di Lamezia Terme da dove, verso le 21.30 sarebbero partiti per Bologna.

Un ennesimo problema per lo scalo crotonese che questa volta dipende da una vicenda - la limitata operatività - che è uno degli ostacoli principali per la partecipazione al bando per gli oneri di servizio delle compagnie aeree. In pratica a Crotone non si può partire o arrivare prima delle 8 del mattina e non si può partire o arrivare dopo le 20. Si tratta di un impedimento che potrebbe essere risolto con una maggiore volontà a investire su uno scalo che sfiora i 200 mila passeggeri all'anno ma che, nonostante i proclami politici e manageriali, nessuno vuole far davvero decollare forse per la paura di perdere passeggeri su scali più importanti. Ed i tanti problemi irrisolti (ils, operatività, aerostazione, monopolio Ryanair) fanno davvero pensare che qualcuno vuole far chiudere Crotone.