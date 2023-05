BCC Innovation Festival, tra i 19 progetti selezionati due sono calabresi

BCC Innovation Festival è il progetto ideato e promosso dal Gruppo BCC Iccrea, con l’obiettivo di individuare nuove idee imprenditoriali da sostenere nel percorso di crescita e posizionamento sul mercato.

Fra i 19 progetti selezionati, due sono stati promossi dalla BCC della Calabria Ulteriore.

Il Comitato Tecnico Scientifico del progetto, composto da 23 figure apicali del mondo finance, legal, universitario e del credito cooperativo, ha raccolto le numerose iniziative selezionate sul territorio nazionale grazie alle BCC locali ed ha selezionato 19 “Champions” che arrivano da 11 regioni e che parteciperanno alla fase successiva di questa competizione, chiamata Road to Festival e che si terrà il 12 giugno.

"La nostra Banca non poteva mancare ad una iniziativa così significativa - spiega il Presidente del CdA della BCC Calabria Ulteriore, Sebastiano Barbanti - perché abbiamo sempre prestato grande attenzione all’innovazione e allo sviluppo del territorio. Questo festival, infatti, ha lo scopo di accompagnare le aziende che risulteranno vincitrici in un percorso di incubazione totalmente gratuito. Al Festival abbiamo presentato due idee di start up che riteniamo possano avere il giusto successo e che, in caso risultassero vincitrici nella fase finale, seguiremo da vicino".

Le due idee che gareggeranno per la BCC della Calabria Ulteriore sono “Ponics srl”, una società di ricerche biotecnologiche, specializzata in sistemi di acquaponica, per la produzione di cibo ecosostenibile ed ecocompatibile. Mentre la seconda idea selezionata per la fase finale si chiama “Twinning Land” ed è stata pensata da Francesco Orlando, Maria Olivito e Alessandro Zaffino.

"I due progetti saranno quindi in competizione con gli altri 17 - si legge ancora nella nota -.I Champions selezionati in questi giorni stanno lavorando a una presentazione con cui convincere la giuria del Festival Day della bontà della loro idea imprenditoriale. Non resta allora che rivolgere un caloroso in bocca al lupo ai due giovani team calabresi".