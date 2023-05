L’azienda Nicolazzi con ‘BioBimbi’ alla fiera Cosmofarma

Prima infanzia, le bellezze della nostra regione e l’alimentazione adeguata alla crescita del proprio bambino. Questa in estrema sintesi la chiave di volta grazie alla quale si è conclusa con successo la XXVI edizione della fiera Cosmofarma Exhibition che a Bologna ha registrato la presenza di 403 espositori, 5 padiglioni e 26.682 visitatori registrati. Perché parlare di prima infanzia e soprattutto di alimentazione adeguata? Presto detto: tra gli espositori presente anche la regione Calabria ben rappresentata dall’azienda Nicolazzi, sempre più leader nel mercato dell’olio extravergine di Oliva dedicato alla prima infanzia. L’olio BioBimbi , infatti, è presente in più di 2.000 punti vendita tra negozi per l’infanzia e farmacie ed è proprio per questo che una nota casa farmaceutica, che cura marketing e logistica dell’azienda, ha voluto nel suo stand la presenza di BioBimbi , sempre più sinonimo di qualità. Migliaia le persone che hanno visitato lo stand ed assaggiato il prodotto a marchio calabrese, interamente realizzato in Calabria in tutta la sua filiera. Nel corso dell’importante evento, che ha visto la presenza di migliaia di stranieri, si sono tenuti anche oltre 100 convegni nei quali si sono alternati circa 200 relatori: numeri che, uniti alle presenze, confermano Cosmofarma leader nell’ambito di tutti i servizi legati al mondo delle farmacie. Ed è qui che si capisce la forza e la crescita continua dell’azienda di Petilia Policastro, ed in particolar modo del marchio BioBimbi , portato avanti con tenacia da Francesco Nicolazzi: la nuova generazione che guarda al progresso. Non è la prima volta che l’azienda è ospite di una fiera farmaceutica, già nel 2021 aveva preso parte a PharmExpo, tenutasi a Napoli, una delle principali manifestazioni d'Europa dedicata all’industria farmaceutica. Insomma tra BioBimbi è il mondo farmaceutico il legame è forte e questo è sicuramente sinonimo di garanzia e qualità Made in Calabria. In pratica dagli uliveti presilani alla Torre degli Asinelli il passo è breve, passando soprattutto dalla bontà di un prodotto che unisce le proprietà utili alla crescita dei nostri figli alla buona tavola, da sempre marchio di successo per il brand “Nicolazzi” ed ora per il prodotto “BioBimbi”.sempre più leader dell’extravergine dedicato alla prima infanziadagli uliveti della presila alla Torre degli Asinelli il passo è stato breve