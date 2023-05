Verde pubblico, affidamento diretto alla Grv Servizi per la manutenzione straordinaria

Affidato il servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico. Il Comune ha ritenuto congruo il ribasso offerto dalla Grv Servizi srl sull'importo a base d'asta di euro 91.410,99 oltre Iva. La trattativa è stata portata avanti su Mepa, la piattaforma digitale del mercato della pubblica amministrazione. L'Ente si è avvalso della facoltà di utilizzo della normativa che consente l'affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi inferiori a 139mila euro.

Grv Servizi, società di Crotone con sede legale a via Pietro Raimondi, si occuperà di attività che per "esiguità numerica delle risorse umane preposte alla manutenzione del verde pubblico" non possono essere svolte direttamente dal Comune, "dovendosi adeguare al livello formativo di base dei pochi operatori disponibili", in attesa della conclusione delle procedure di selezione del nuovo personale interno in forza al Settore.

In particolare, il privato si occuperà di potatura/abbattimento degli esemplari arborei di medie e grandi dimensioni, sfalcio della vegetazione dei 27 quartieri cittadini e dei principali assi di pubblica viabilità, trattamenti fitosanitari per contrastare lo sviluppo della vegetazione infestante e per mitigare lo sviluppo della processionaria del pino). I lavori prenderanno il via giovedì prossimo da Fondo Farina, in concomitanza con i preparativi della festa religiosa di quartiere.

L'intervento è stato affidato per euro 86.840,44. Il Comune ha utilizzato i fondi della rimodulazione degli interventi coperti dalle royalties del metano estratto nel 2014. Sempre ad Eni fanno capo i fondi del prossimo affidamento, in attesa che l'ente si doti di personale, dal momento che due anni fa ha deciso di internalizzare il verde pubblico sottraendolo ad Akrea. A breve, infatti, seguirà una gara di appalto plueriennale del valore di 1,5 milioni per l'affidamento del servizio fino al 2025.