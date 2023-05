Playoff serie C, è il Foggia l'avversario del Crotone nei quarti di finale

Sarà il Foggia l'avversario del Crotone nei quarti di finale dei playoff. Il sorteggio effettuato martedì mattina ha messo di fronte una delle squadre 'sopravvissute' dal primo turno nazionale, capace di ribaltare il 4-1 subito a Cerignola con un 3-0 che ha permesso alla squadra di Delio Rossi di proseguire nella manifestazione.Un sorteggio non certo fortunato per i rossoblù, anche se a questo punto della competizione ogni avversaria nasconde insidie di grande livello.

La gara d'andata giocherà sabato 27 maggio allo Zaccheria, mentre il ritorno è fissato per mercoledì 31 maggio allo Scida. E i rossoblù avranno il vantaggio di poter disporre di due risultati su tre in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della stagione regolare.

Contestualmente sono state incrociate le possibili semifinali e per il Crotone, l'eventuale semifinale la vedrà opposta alla sfida tra Pescara e Virtus Entella.

Sono state poi sorteggiate anche le gare di semifinali e finali per definire chi giocherà prima in casa. Anche in questo caso al Crotone non è andata bene visto che il sorteggio ha stabilito che in caso di passaggio alla semifinale la squadra rossoblù giocherà la gara di ritorno in trasferta; stessa cosa accadrà nel caso il Crotone dovesse accedere alla finale.

Questi tutti gli accoppiamenti:

27 maggio/31 maggio

Gara 1 Pescara-Virtus Entella

Gara 2 Lecco-Pordenone

Gara 3 Foggia-Crotone

Gara 4 Vicenza-Cesena

Semifinali 4 giugno/8 giugno

Semifinale A Vincente Gara 1-Vincente Gara 4

Semifinale B Vincente Gara 3-Vincente Gara 2

Finale 13 giugno/18 giugno