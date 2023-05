Congresso nazionale di pediatria dal 25 al 28 maggio a Le Castella

Si svolgerà a Le Castella, dal 25 al 28 maggio 2023 presso l'Hotel Club, il 18° Congresso Nazionale di Pediatria "Il Bambino del Mediterraneo".

Il congresso, che pone la Calabria all’attenzione nazionale ed internazionale dell'area pediatrica. è classificato come “Grande evento della Società italiana di medicina di emergenza ed urgenza pediatrica. Grande lustro è stato dato dal lavoro fatto dai presidenti del congresso Giovanni Capocasale, Anna Maria Sulla e Stefania Zampogna, pediatri crotonesi.

Inoltre, il Direttivo Nazionale della Simeup con a capo la Presidente Stefania Zampogna, pediatra e primario dell'Uoc di Crotone hanno dato seguito alla seconda edizione dei “Clinical Games" , o giochi clinici, che si sono rilevati un'ottima strategia per migliorare le conoscenze e mettere in pratica le linee guida nelle emergenze ed urgenze in pediatria tra gli specializzandi in pediatria provenienti da tutte le scuole di specializzazione italiane. Questi “giochi" offrono un approccio pratico e coinvolgente per l'apprendimento, consentendo agli specializzandi di acquisire familiarità con le procedure, le decisioni cliniche e la gestione delle emergenze in un ambiente simulato.

L'obiettivo principale sarà sicuramente quello di condividere conoscenze, esperienze e buone pratiche per migliorare la salute e il benessere dei bambini. Tra i punti chiave che saranno discussi nel corso del congresso ci sono i Protocolli di gestione delle urgenze e delle emergenze pediatriche, la formazione e competenze (sono previsti workshop e simulazioni per migliorare le competenze cliniche e gestionali), la prevenzione delle emergenze attraverso sessioni apposite su sicurezza domestica, la prevenzione degli incidenti stradali, l'uso precoce del defibrillatore e delle manovre di rianimazione. Tra i punti in discussione anche il trattamento delle malattie comuni, il coordinamento del team e risorse per l'organizzazione dei servizi di emergenza pediatrica e l'allocazione efficiente delle risorse disponibili.

Il congresso si interesserà anche delle nuove tecnologie e strumenti come l'uso della telemedicina, applicazioni mobili per la formazione e la consultazione a distanza, strumenti di monitoraggio avanzati e innovazioni diagnostiche che possono migliorare l'efficacia e l'efficienza delle cure.