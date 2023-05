Crotone, al Castello Carlo V il concerto Polifonie di Calabria

Crotone - Il 25 maggio nella Torre Aiutante del Castello di Carlo V - alle 18 - si terrà la conferenza-concerto Polifonie di Calabria con il gruppo Le Mystère des voix calabres.

“Nella Divina Commedia c’è tantissima musica, e Dante parla in continuazioni di voci, di canti, di armonia - si legge in una nota del professore Danilo Gatto -. Se nel Purgatorio sono prevalenti i cori all’unisono, con tutte le voci che intonano la stessa melodia, il Paradiso è il regno dell’armonia, rappresentata dal perfetto equilibrio e delicatezza che la nascente polifonia porta nella storia della musica europea. Tuttavia esisteva e si è tramandata fino a noi anche un’altra polifonia, quella folklorica, che in Calabria ha antichissime e incredibili testimonianze. Una polifonia di cui in buona parte si è perso l’uso, poiché era legata ad un mondo in cui il canto a più voci serviva per aiutare il lavoro, per stare assieme, per rinsaldare legami di affetto e vicinanza”.

Il nome dato al gruppo che si esibirà in questa seconda giornata di animazione delle mostre sulla Calabria e Dante non a caso è Le Mystere de voix calabres, con un chiarissimo riferimento alle celebri voci bulgare, ancora una volta sulla base di una scommessa o se si preferisce di un progetto: le polifonie calabresi hanno una bellezza, un fascino e una forza espressiva che merita di essere conosciuta, e vissuta in tutto il suo stupore e magia.