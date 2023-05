Incontro con il Maestro orafo Gerardo Sacco al museo archeologico di Capo Colonna

In occasione della ricorrenza dei 60 anni di attività del Maestro Orafo Gerardo Sacco, la Direzione regionale Musei Calabria, diretta da Filippo Demma, ha promosso - in collaborazione con Confindustria Crotone - un incontro con il Maestro che si svolgerà lunedì 29 maggio, alle ore 9.30 presso il Museo archeologico di Capo Colonna.

"Le produzioni di alto artigianato di Gerardo Sacco sono da sempre ispirate al patrimonio storico, archeologico e culturale della Calabria intera e della città di Crotone in particolare - si legge in una nota -. Alcune delle sue migliori realizzazioni costituiscono vere e proprie reinterpretazioni dell'antico che hanno fatto e fanno scuola anche in campo artistico".

All'evento saranno presenti gli studenti delle IV e V Classi dell’IIS Pertini - Santoni di Crotone, Liceo Artistico, indirizzo Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme, che nei mesi scorsi hanno vissuto un’esperienza formativa a stretto contatto con il Maestro Sacco ed il suo team.