Isola, nuovo impianto di illuminazione a parco Inziti

Isola Capo Rizzuto - E’ stato approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per la “Riqualificazione ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione del quartiere Parco Inziti”.

"Una zona popolosa che necessita di essere ammodernata e messa in sicurezza - spiega in una nota la sindaca, Maria Grazia Vittimberga -. Diversi sono i punti privi di illuminazione, altri invece necessitano di essere sostituiti per come predisposto dall’ufficio tecnico comunale attraverso la sostituzione delle armature stradali attuali di tipo tradizionali con lampade SAP, con tecnologie LED a maggiore efficienza".

La somma complessiva per l'intervento è pari a 89.884,13 euro derivanti dal capitolo di spesa “Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”.

"Lo stesso contributo - precisa la Sindaca - che negli anni precedenti ha già permesso l’installazione di circa 200 punti luci su tutto il territorio e ne consentirà altri nell’anno 2024".