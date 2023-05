Evade dai domiciliari e va a picchiare la compagna con uno sgabello

Evade dai domiciliari per picchiare la compagna. L’episodio è avvenuto la scorsa notte a Crotone, nella centralissima Via Roma, dove i carabinieri hanno arrestato un 47enne con l’accusa di evasione e lesioni aggravate.Una pattuglia in servizio perlustrativo è stata attirata dalle urla provenienti dall’abitazione di un condominio situato nella centralissima via Roma dal quale, pochi istanti più tardi, è uscita una donna in lacrime, con il viso insanguinato e varie ecchimosi sul corpo. La donna ha detto a di essere stata poco prima picchiata violentemente, con uno sgabello ed una stampella, dal suo compagno 47enne che, nella serata precedente, si era introdotto nella sua abitazione, nonostante il provvedimento degli arresti domiciliari al quale era stato sottoposto qualche settimana fa in un’abitazione sita in tutt’altra parte della città. L’uomo era ancora in casa della donna: bloccato, è stato tratto in arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Crotone, dopo le formalità di rito, accompagnato nella casa circondariale pitagorica in attesa di giudizio. La donna è stata medicata dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” per gli accertamenti e le necessarie cure sanitarie.