Vivere In, l'arcivescovo Panzetta "rilegge" la lettera alle famiglie di monsignor Giuseppe Agostino

“Le sfide pastorali nella famiglia oggi”. E' il tema dell'incontro organizzato dal movimento di spiritualità Vivere In per ricordare monsignor Giuseppe Agostino, presule della chiesa di Crotone e di Santa Severina per circa un trentennio. L'appuntamento rientra nella IX edizione del percorso culturale “Luce sulla città” ed avrà luogo martedì 30 maggio alle ore 19.00 nella chiesa dell’Immacolata, organizzato con la collaborazione dell'Arcidiocesi.

"Il nostro arcivescovo monsignor Angelo Raffaele Panzetta, presidente della commissione regionale di Pastorale familiare - anticipa una nota dell'associazione - ci aiuterà a rileggere ed attualizzare la Lettera alle famiglie scritta da monsignor Agostino nel 1980, ma sorprendentemente viva ed attuale". Introduce i lavori don Stefano Cava, assistente diocesano di Vivere In. Modera la giornalista Antonella Marazziti.