Scandale, promozione della lettura: MutaMenti apre una free library in contrada Corazzo

SCANDALE - Questa mattina, giovedì 25 maggio, nei pressi della scuola primaria dell'Istituto comprensivo Scandale, a Corazzo, è stata aperta una free library al servizio della comunità. L'iniziativa nasce per volontà dell'associazione culturale MutaMenti, da anni impegnata nella promozione della lettura sul territorio, che ha subito trovato la disponibilità del dirigente scolastico, Vincenzo Corigliano, e della responsabile di plesso, Rosangela Lidonnici ad accogliere il progetto.

La Street library, funzionerà con la modalità del bookcrossing. Ognuno può prendere in prestito un libro da leggere, restituirlo o lasciarne un altro al suo posto. Ad inaugurare questa attività per l'associazione MutaMenti stamani era presente Emmanuele Saccá, attivista dell'organizzazione culturale, che in questi anni ha aperto punti di free library in ogni luogo, dalle spiagge agli esercizi commerciali, alle stazioni degli autobus.