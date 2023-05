Credito, Bper Banca amplia la sua proposta commerciale a privati e imprese

Dallo scorso aprile Bper Banca ha avviato, sul cosiddetto open market, una serie di attività finalizzate ad aumentare la base dei clienti privati. L’iniziativa, denominata “Call for Acquisition”, si concluderà alla fine del prossimo mese di luglio e prevede, per i nuovi clienti che apriranno il conto Bper On Demand, l’accesso ad un programma di loyalty a cui sono associati numerose agevolazioni extra bancarie.

Oltre a un premio di benvenuto a scelta dell’utente, il nuovo cliente potrà ottenere crediti aggiuntivi sulla base di ulteriori comportamenti premianti, quali ad esempio: l’accredito dello stipendio sullo stesso conto, l’erogazione di un mutuo casa ipotecario o prestito personale o cessione del quinto, l’acquisto carta di credito o l’accensione di una polizza assicurativa (auto, danni, protezione), l’apertura di un deposito titoli.

Obiettivo dell’iniziativa è acquisire nuovi clienti privati offrendo, da subito, considerevoli vantaggi e una nuova esperienza di utilizzo: il restyling del conto Bper On Demand permette infatti al cliente di accedere a un’offerta personalizzata in base alle proprie caratteristiche e, soprattutto, esigenze. La flessibilità di questa proposta favorisce l’accesso a prodotti bancari per i giovani e stimola l’utenza all’utilizzo di piattaforme digitali.

L’iniziativa rientra tra le numerose che Bper Banca sta realizzando per ampliare la propria clientela e contribuire alla crescita del Paese agendo anche sul tessuto produttivo. Tra queste l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti con Pos inferiori a 10 euro: un intervento per alleggerire la pressione sui commercianti e, al tempo stesso, incoraggiare le transazioni digitali.

Nel dicembre scorso, il Gruppo Bper ha stanziato un plafond da 10 miliardi (con 8 miliardi destinati alle famiglie e altri 2 miliardi per le imprese), per contrastare il carovita e fronteggiare il bisogno di liquidità attraverso la rimodulazione delle rate e delle scadenze sui prestiti.