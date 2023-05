Pallanuoto, playoff promozione: l'Auditore ospita il Bari e punta alla finalissima per la A2

Un vantaggio di tre gol da difendere per raggiungere la finale, anche se ovviamente non è consentito fare calcoli. Domani, sabato 27 maggio alle ore 14.30 nella Gara 2 di semifinale playoff promozione, la Rari Nantes Lucio Auditore ospiterà nella piscina olimpionica Città di Crotone la Waterpolo Bari, battuta nella gara di andata con il punteggio di 15 a 12. Sfida decisiva, che sancirà chi andrà a giocarsi la finale per la serie A2 con la vincente della sfida tra San Mauro Napoli (2° in classifica nel Girone 3) e il Circolo nautico Salerno (3° in classifica nel Girone 4), con la squadra salernitana avanti di un goal dopo la vittoria della gara di andata.

Il vantaggio di tre gol ed una complessiva superiorità in quasi tutte le fasi di gioco, sono un buon perimetro all’interno del quale si può difendere il risultato che conduce alla finale, ma la dinamicità e la qualità in fase di transizione, la velocità della squadra barese sono virtù che non possono essere in alcun modo trascurate o trattate con superficialità da capitan Candigliota e compagni. La Waterpolo Bari si presenta a Crotone consapevole di aver saputo mettere in difficoltà gli squali pitagorici e sarà accompagnata verosimilmente dall’entusiasmo e dall’orgoglio di dimostrare di poter ambire al salto di categoria.

AVVERSARIO SCORBUTICO

Le dichiarazioni del centrovasca biancazzurro Fabrizio Fusto vanno in questa direzione: “La vittoria di sabato scorso è stata importantissima perché oltre a darci un vantaggio concreto in vista della gara di ritorno ci ha consentito di rompere il ghiaccio con le partite dei playoff. Dopo un anno di attesa, giocare e vincere una partita così importante ci toglie un po' d’ansia e ci rende entusiasmo e autostima. Il rammarico, se devo essere sincero, ma ce lo siamo detti nello spogliatoio subito dopo, visti anche i dati della partita, è proprio quello di non aver chiuso una partita contro un avversario davvero scorbutico".

"Qualche gol in più di vantaggio di scarto probabilmente lo avremmo potuto ottenere" riconosce Fusto. "Soprattutto nel finale, qualche errore di troppo non ci ha consentito di gioire pienamente. Anche perché bisogna dare merito al gran lavoro svolto dalla Waterpolo Bari sino all’ultimo secondo di ogni azione e della partita. Sono stati sempre presenti a loro stessi ed alla partita. La loro scaltrezza, dinamicità, la velocità, la voglia di dimostrare di poter giocare contro chiunque, la gioventù del roster lo rende un avversario davvero ostico e lo sarà ancor di più qui a Crotone sabato prossimo quando si presenteranno davvero come una squadra che non ha nulla da perdere e può giocare in assoluta libertà dei pensieri".

"Ci aspetta una partita di dettagli" aggiunge il centrovasca crotonese. Sebbene partiamo con tre goal di vantaggio si giocherà davvero sui minimi err!ori dell’avversario. Sarà certamente una bellissima partita. Siamo due squadre da questo punto di vista che possono garantire qualità e bellissime giocate sia individuali che di collettivo. Noi abbiamo più esperienza ed una grandissima voglia di vincere questi playoff. Inoltre siamo in casa. E' una finale. Non si può sbagliare. Bisogna vincere. Punto. Ci aspettiamo in piscina tanti amici e tanti parenti pronti a sostenerci. Daremo tutto”.