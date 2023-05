Boxe, Schoolboy/Junior 2023, medaglia d'argento per il crotonese Gabriel Leuzzi Lleshi

Il puglie crotonese Leuzzi Lleshi porta a casa un risultato prestigioso dalla fase finale dei campionati italiani Junior e Schoolboy 2023 svoltisi a Roseto degli Abruzzi (Teramo) dal 18 al 21 maggio scorsi. Gabriel, della Hanuman Gym, partito a seguito del maestro Michele Covelli, ha sorpreso gli addetti ai lavori con un risultato sorprendente per un pugile esordiente e soli sette match all'attivo, conquistando l’argento nella categoria 80+ Junior. Nutrito il bottino complessivo dei pugili calabresi nelle diverse categorie: tre 3 medaglie di bronzo, 2 d’argento ed una d’oro.

Tre i match decisivi che hanno portato il puglie crotonese sul secondo gradino del podio. Nel primo l'avversario, Johnny Salaroli di Sant'arcangelo di Romagna, è parso immediatamente in affanno e, complice un Leuzzi Lleshi in splendida forma, la disputa si è risolta già nella prima ripresa per ko tecnico, poiché l'avversario aveva già subito due conteggi ancor prima che la ripresa terminasse. L'avversario delle semifinali, il laziale Flavio Marzilli, ha dato forfait prima dell'inizio dell'incontro, spalancando così a Gabriel le porte della finale.