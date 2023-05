Verso Foggia-Crotone, Zauli dispensa fiducia: "Tappa insidiosa, ma la squadra è pronta"

Foggia-Crotone, tocca a voi. Il momento è arrivato, e l’aria delle grandi occasioni si respira, percepisce, annusa. In casa rossoblù il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, e la squadra di Zauli non vede l’ora di scendere in campo e riprendere il discorso interrotto con gli impegni ufficiali lo scorso 23 aprile. Lo sottolinea lo stesso allenatore, consapevole di vivere un momento particolarmente importante della stagione.

“Ora comincia il nostro ‘mondiale’ – spiega in maniera decisa-. Siamo pronti, affronteremo un Foggia che ha sulle gambe già tre partite avendo pareggiato e passato il turno col Potenza e poi nella rocambolesca rimonta contro il Cerignola. La storia del Foggia non la scopriamo certo noi, hanno una squadra importante e giocano su campo caldo. La rimonta di lunedì sera ha dato benzina a tutto l’ambiente ed anche al gruppo. Detto questo, ci interessa relativamente. La rispettiamo, ma noi siano in crescendo in queste settimane, portando avanti le nostre idee. Ora spetta a noi dimostrare di aver lavorato bene, ci giochiamo una stagione intera e sappiamo l’importanza dell’evento”.

Zauli, ma non solo lui, hanno già vissuto simili attese e sanno come gestire pressioni e aspettative: “Sono fortunato perché ho una squadra di grandi valori, siamo competitivi e tanti di noi hanno giocato partite del genere. Abbiamo tanta qualità e soluzioni, sentiamo anche la responsabilità verso i nostri tifosi, che hanno dimostrato il loro attaccamento e passione verso questi colori. Sappiamo il valore dei nostri avversari, ma noi abbiamo tutte le carte in regola per disputare una grande partita”.

Le volontà di Zauli sono le solite, ed anche in un ambiente difficile come Foggia chiederà il solito atteggiamento: “Mi aspetto un approccio dei miei ragazzi di grande personalità, vogliamo imporre le nostre qualità anche in un campo difficile. La volontà deve essere quella di non subire avversari e ambiente dimostrando il proprio valore”.

Rimane il fastidio della defezione di D’Errico, il quale non è ancora pronto: “Il gruppo è a completa disposizione a parte Andrea, per noi è un rischio troppo grosso, proveremo per la partita di ritorno. Nei ragazzi vedo grande attenzione e concentrazione. Lo vedo durante gli allenamenti e nella loro comunicazione. Si aiutano, correggono, sostengono., E questo mi fa avere molta fiducia su questo gruppo, sono anche spensierati perchè tra loro c’è anche feeling”. Pochi spunti sulla probabile formazione, anche se Zauli esclude grosse novità: “Il blocco è quello che siete abituati a vederlo, ma l’importante è la determinazione di voler stare dentro la partita. Dominandola e soffrendo il meno possibile”.