Astro Relax, l'evento al parco astronomico 'Lilio' del prossimo 2 giugno

SAVELLI – Al via la giornata Astro relax con la degustazione delle carni Bio. L'evento si svolgerà il prossimo 2 giugno al Parco astronomico ‘Lilio’ dalle ore 10 alle 19.

“’A spasso con le stelle’ – si legge in una nota della direzione del Parco – è la proposta per vivere a stretto contatto con la natura e con l’universo del Parco astronomico Lilio di Savelli per la Festa della Repubblica. La giornata è stata congegnata dal Parco in collaborazione con la Pro Loco di Savelli, l'Unpli Crotone, la Provincia di Crotone, l' associazione Piccola Italia, Verso il Cambiamento, il gruppo “Escusionando” e il Comune del centro Premontano Crotonese. Un venerdì, da vivere tra natura, musica e degustazioni; ad agevolare la partecipazione dei cittadini da Cutro e Crotone, la partenza di una navetta nella prima mattinata dal piazzale dell’acquedotto di Cutro e dall’Autostazione della Città pitagorica”.