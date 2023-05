Giornata mondiale senza tabacco, Lilt Crotone in campo con due iniziative

CROTONE - L’associazione provinciale Lilt Odv, Lega italiana per la lotta ai tumori in campo per il 31 maggio per la Giornata mondiale senza tabacco. Due le iniziative organizzate e che coinvolgono gli studenti di due istituti crotonesi, IPSIA Barlacchi e Iti Donegani. I ragazzi coinvolti, sono stati impegnati in attività volte alla prevenzione oncologica per tutto l’anno scolastico.In particolare,gli studenti dell’Ipsia Barlacchi,nell’alternanza scuola lavoro, mentre gli alunni dell’Iti Donegani hanno partecipato al progetto di ricerca, finanziato dal Bando 5x1000 della Lilt nazionale, “Lilt smoking free school”. Per il 31 maggio due le iniziative in calendario, a conclusione delle attività. I ragazzi dell’Ipsia Barlacchi, sezione moda, saranno coinvolti nel contest “Smokeless: la maglia della salute”. Ideeranno il bozzetto di una t shirt antifumo. Il vincitore del contest sarà premiato con un gioiello del maestro orafo Gerardo Sacco, socio onorario della Lilt.